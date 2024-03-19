Главные критерии при выборе отеля

Цена – самый важный критерий при выборе отеля, говорят результаты опроса сервиса бронирования путешествий.

Чуть меньшее значение имеют отзывы других гостей и рейтинг гостиницы. Кроме того, 86% респондентов отметили, что им нужен бесплатный Wi-Fi, поэтому при выборе жилья они учитывают этот критерий.

Дизайн интерьера, а также акции и скидки для постояльцев важны для 72% путешественников.

Также в списке бесплатный завтрак и расположение отеля. Наименее принципиальным критерием оказалось наличие спа и бассейна — это учитывают только 39% туристов.