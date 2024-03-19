В Совфеде поддержали идею регулировать услуги инструкторов-проводников

С 1 июля 2024 года инструкторы-проводники на активных туристических маршрутах могут будут допущены к работе только после прохождения обязательной аттестации. Соответствующий федеральный закон был одобрен на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 19 марта.

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Закон устанавливает требования к организации деятельности инструкторов-проводников, уточняет требования к профессии и обязывает специалистов по туризму проходить профессиональное обучение, рассказала зампред комитета Татьяна Гигель.

«У нас значительно, в разы, возрос внутренний туризм. И не всегда он являлся безопасным. Закон предусматривает обязательную аттестацию инструкторов-проводников и их учет в едином федеральном реестре, чтобы они квалифицированно оказывали услуги по сопровождению туристов на маршрутах, требующих специального сопровождения», — сказала она на расширенном заседании комитета.

На ряд проблемных вопросов, сопутствующих вступлению в силу данного закона, обратила внимание представитель Минэкономразвития Наталья Савельева:

«Сейчас любое образовательное учреждение, которое имеет в наличии лодку и шесть весел, а также программу повышения квалификации, может аттестовывать инструкторов- проводников».

Кроме того, необходимо утвердить четкий порядок определения сложности туристических маршрутов, обязать проводников перед выходом на сложный маршрут уведомлять об этом МЧС и иные органы государственного контроля (надзора), добавила она.