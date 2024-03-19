Российская авиакомпания не накормила пассажиров и была оштрафована

Российскую авиакомпанию «ИрАэро» оштрафовали за то, что она не накормила пассажиров и не разместила их в отеле во время задержки рейса. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

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По данным ведомства, участники отмененного рейса провели в аэропорту Нерюнгри 15 часов. При этом перевозчик не обеспечил людей горячим питанием и напитками и не поселил их в гостинице. Пассажиры составили коллективную жалобу и обратились к прокурору.

Правоохранители возбудили административное дело по статье 14.4 КоАП РФ («Оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных требований»). Авиакомпанию обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

В отношении другой российской авиакомпании, S7, возбудили дело за продажу авиабилетов по разной стоимости в рамках одного тарифа. Уточнялось, что разница в цене не была обусловлена объемом услуг на борту.