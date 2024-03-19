В аэропорту Ставрополя приостановили прием самолетов

Глава региона уточнил, что специалисты обнаружили повреждение площадью около 30 квадратных метров, которое требует немедленного ремонта. Пока что ситуация не критичная, но в целях безопасности необходимо восстановить работоспособность ВПП.

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Пассажирские рейсы, которые должны были прибыть в аэропорт Ставрополя, временно перенаправлены в аэропорт Минеральные Воды. Губернатор также попросил пассажиров следить за обновлениями на онлайн табло.

Владимиров поручил Миндору Ставропольского края оказать всю необходимую поддержку в проведении ремонтных работ на ВПП. Он выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям удалится решить проблему как можно скорее.

После закрытия 11 аэропортов в центральной и южной России аэропорт Ставрополя стал ключевым транспортным узлом, и Росавиация рекомендовала авиакомпаниям организовывать альтернативные маршруты через него.