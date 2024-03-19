В Крыму реконструируют территорию Арпатских водопадов за 4 млн рублей

Системообразующий банк Крыма - РНКБ (входит в группу ВТБ) совместно с Судакским лесхозом реконструируют территорию Арпатских водопадов - место притяжения туристов в курортный сезон. Объем финансирования в проект составил около 4 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

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"В рамках празднования юбилея Крымской Весны ГАУ РК "Судакское лесоохотничье хозяйство" и банк РНКБ (входит в Группу ВТБ) реализуют проект реконструкции природной территории Арпатских водопадов (урочище Панагая у поселка Зеленогорье). Проект реализуется при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. Социальное финансирование проекта составляет около 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

В банке уточнили, что реконструкция предполагает установку лестниц и опорных поручней, оборудование мест отдыха, а также размещение баннеров с описанием природно-исторических особенностей маршрута. В разработке дизайн-макета и проектной документации участвовали ландшафтные архитекторы КФУ им. В. И. Вернадского, сотрудники банка и Судакского лесхоза.

"Арпатские водопады являются частью верхнего русла ручья Арпат, течение которого собирается из нескольких ветвистых источников. На территории находятся природные ванны. Ежегодно в курортный сезон Арпатские водопады становятся местом притяжения для десятков тысяч туристов", - добавили в кредитной организации.

Завершить работы по реконструкции планируется летом 2024 года.