Какую опасность представляют медузы в Азовском море

Массовое распространение медуз в Азовском море создает угрозу рыболовству и развитию туризма. С таким предупреждением выступили ученые ростовского филиала института ВНИРО.

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В последние годы специалисты фиксируют стремительный рост популяции гребневиков и сцифоидных медуз в Азовском море. Вызвано это увеличением солености водоема, которая в прошлом году превысила 15 промилле.

«Медузы оказывают отрицательное влияние на формирование промысловых запасов пелагических рыб, а также препятствуют эффективному осуществлению прибрежного рыболовства, забивая своей массой орудия лова», – говорится в материале на сайте института.

К тому же нашествие медуз приводит к снижению рекреационного значения Приазовья. Заполнение медузой прибрежной зоны моря отпугивает туристов.

Ранее в Росрыболовстве назвали медузу серьезной угрозой для промысловых видов в Азовском море.

В то же время ученые призвали не драматизировать ситуацию. По их мнению, массовая вспышка биомассы медуз в Азовском море носит временный характер. Она прекратится при повышении водности реки Дон и снижении солености моря до уровня 12 промилле.

Но когда это случится, неизвестно. Поэтому морские биологи предлагают организовать промышленный лов медузы для ее дальнейшей переработки.