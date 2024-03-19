Назван топ регионов России для активного отдыха и цифрового детокса

Тюменская область стала лучшим местом для цифрового детокса.

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В Тюменской области можно найти убежище от цифрового шума, благодаря лечебным источникам и густым лесам. Там туристы могут насладиться купанием в термальных бассейнах или погрузиться в приключения тайги.

Красноярский край привлекает тех, кто стремится к путешествиям вне виртуального мира, предлагая посетить загадочное плато Путорана, известное как зона аномальных явлений и источник энергии.

Приморский край также подходит для тех, кто ищет покой от информационного потока. Поездка из Москвы во Владивосток с его 7-ми часовой разницей во времени представляет собой естественное средство для отрыва от постоянного онлайн-общения.

Помимо этого, в список рекомендуемых мест для цифрового детокса входят такие регионы, как Хакасия, Бурятия, Алтай, Дагестан и Чукотский автономный округ.

Ранее мы писали, что в Тюмени нашли способ победить опасную болезнь рыбы.