Жители Челябинской области увлеклись вертолетными турами для ловли рыбы в отдаленных местах

Рыбаки из Челябинской области все чаще посещают отдаленные уголки Свердловской области и ХМАО на вертолетных экскурсиях.

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Жители Челябинской области стали чаще проводить время на рыбалке в отдаленных уголках Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа, достигаемых лишь вертолетными перелетами.

По словам организатора туров из Екатеринбурга, Евгения Свитова, эти экспедиции часто включают посещение таких пунктов, как перевал Дятлова и плато Маньпупунер. Летом, благодаря использованию вертолетов, подобные путешествия становятся более доступными, в сравнении с зимними поездками на снегоходах.

Цены на однодневные вертолетные экскурсии начинаются от 69,9 тысяч рублей, а на трехдневные — от 84 тысяч рублей. Помимо рыбалки, участники туров имеют возможность наслаждаться природой, охотиться и, при наличии шеф-повара в составе группы, наслаждаться блюдами из свежепойманной рыбы.

Кроме жителей Челябинской области, популярностью пользуются туры среди жителей Свердловской области, а также центральных регионов России. В последнее время заметен повышенный интерес к этим путешествиям со стороны рыбаков из Хабаровского края, где стоимость рыбалки на родине может быть выше.

Повышенный интерес к рыбалке среди жителей Челябинской области объясняется обилием озер в их регионе, способствовавшем формированию местной рыболовной культуры. В настоящее время организаторы изучают возможности для развития туризма внутри Челябинской области.

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