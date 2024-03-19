Туристов предупредили о выходящих из спячки медведях в горах Сочи

С приходом весны в горах Кавказа начали просыпаться медведи, об этом сообщили в пресс-службе Кавказского государственного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова.

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Как говорит старший научный сотрудник заповедника, заслуженный эколог России Анатолий Кудактин, с наступлением теплой погоды медведи в горах под Сочи и других здешних местах сбрасывают зимний жир, а первые хищники проснулись с 5 по 10 марта. За все многолетние наблюдения сдвига по датам - не наблюдалось. Самки с детенышами покидают берлоги позже, в апреле, чтобы в безопасности выкормить крошечных медвежат, которые появились в феврале.

Ученый отмечает: в этот переходный период медведи активно метят территорию, частично готовясь к брачным играм. Такое поведение может привести к случайным встречам с людьми, создавая определенные риски. Поэтому туристам и жителям горных поселков важно соблюдать правила при встрече с косолапым.

Во-первых, ни в коем случае нельзя ударяться в бегство, это включит у зверя инстинкт "погони за жертвой".

Во-вторых, нужно дать понять животному, что ты не угрожаешь ему, но ты - большой, так что не стоит "лезть в драку". Для внушения достаточно поднять над собой рюкзак, чтобы казаться выше, покричать, но без агрессии. Поняв, что вы - не сородич, медведь спокойно уйдет по своим делам дальше.

В целом, в Сочи и на всем Северном Кавказе до последнего времени не спровоцированных случаев нападения медведя на человека не было, но прикормка и безответственное обращение с пищевыми отходами не остается без последствий. Звери приспосабливаются к жизни рядом с человеком, что может вызвать настоящие конфликты.

Проблема синантропных медведей существует не только на Кавказе, но и во всех регионах обитания этих животных. Поэтому необходимо повсеместно менять отношение человека к дикой природе, сознавать взаимосвязи в окружающей среде, грамотно утилизировать мусор.

Кстати

Обитающие на Кавказе медведи, относятся к особой группе, схожей только с медведями гор Тянь-Шаня. Внутри они различаются в основном по окрасу. Популяция медведя от Дагестана до Кубани насчитывает около двух тысяч особей.