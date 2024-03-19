Безвизовый турпоток между РФ и Ираном может составить около 40 тыс. человек в 2024 году

Взаимный турпоток между Россией и Ираном в рамках группового безвизового обмена может составить около 40 тыс. туристов в 2024 году. Об этом сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

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"Мы ожидаем, что к концу 2024 года взаимный турпоток с Ираном в рамках группового безвизового механизма составит порядка 40 тыс. туристов", - сказал Кондратьев, слова которого приводят в пресс-службе министерства.

Он отметил, что с начала этого года российские и иранские туроператоры приступили к адаптации и внедрению совместных туристических продуктов под организацию безвизовых туристических поездок между двумя странами. Туристов из Ирана в основном интересуют поездки в Москву и Санкт-Петербург.

В Минэкономразвития напомнили, что первые тестовые туристические группы численностью 86 человек прибыли в Москву 18 марта. На этой неделе запланирован приезд еще двух групп - всего более 130 человек. Первых туристов из Ирана ждет маршрут с экскурсиями по основным достопримечательностям Москвы. Гости собираются посетить Красную площадь, Кремль, парк "Зарядье", храм Христа Спасителя, парк Победы и многие другие исторические и культурные достопримечательности Москвы.

Начальник управления по взаимодействию с зарубежными органами власти АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Наталья Молочкова подчеркнула, что турпоток из Ирана в столицу в прошлом году превысил показатели не только 2022 года, но и допандемийного 2019 года.