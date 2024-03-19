Стал известен самый популярный город России для авиапутешествий на майские праздники

Эксперты назвали самый популярный город России для авиапутешествий на майские праздники
Калининград стал наиболее востребованным внутренним направлением для авиапутешествий во время майских праздников.
Эту информацию предоставили представители «Яндекс Путешествия». Период пребывания туристов в этом регионе составляет пять дней. Стоимость билетов туда и обратно из Москвы в среднем составляет 11 тысяч рублей.
На втором месте по популярности оказался город Сочи с билетами по цене 19 тысяч рублей, а на третьем — Санкт-Петербург с билетами за 14 тысяч рублей.
Калининградцы также активно планируют поездки по России во время майских праздников, в среднем на шесть дней. В прошлом году Калининград занял первое место в списке городов, где можно снять жилье по более низким ценам на майские праздники, средняя стоимость посуточной аренды составила 3,6 тысячи рублей.
В 2023 году Калининградскую область посетили более двух миллионов туристов, и власти региона ожидают дополнительный рост на 10% в этом году.
Ранее мы писали, что спрос на внутренний туризм в России растет.