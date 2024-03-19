Стал известен самый популярный город России для авиапутешествий на майские праздники

Калининград стал наиболее востребованным внутренним направлением для авиапутешествий во время майских праздников.

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Эту информацию предоставили представители «Яндекс Путешествия». Период пребывания туристов в этом регионе составляет пять дней. Стоимость билетов туда и обратно из Москвы в среднем составляет 11 тысяч рублей.

На втором месте по популярности оказался город Сочи с билетами по цене 19 тысяч рублей, а на третьем — Санкт-Петербург с билетами за 14 тысяч рублей.

Калининградцы также активно планируют поездки по России во время майских праздников, в среднем на шесть дней. В прошлом году Калининград занял первое место в списке городов, где можно снять жилье по более низким ценам на майские праздники, средняя стоимость посуточной аренды составила 3,6 тысячи рублей.

В 2023 году Калининградскую область посетили более двух миллионов туристов, и власти региона ожидают дополнительный рост на 10% в этом году.

Ранее мы писали, что спрос на внутренний туризм в России растет.