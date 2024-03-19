Чем туристов может привлечь Азовское побережье Краснодарского края

Азовские курорты Кубани сегодня активно развиваются - здесь появляются новые базы отдыха и интересные туристические комплексы, а вариантов для досуга с каждым годом становится все больше. Время в этих местах с удовольствие проведут и те, кто любит спорт и различные активности, и те, кто предпочитает экскурсионные туризм, и те, кому больше нравится пляжный отпуск.

© Российская Газета

В приазовских городах немало любопытных и уникальных музеев и достопримечательностей. В Ейском районе расположен парк и музей Ивана Поддубного - шестикратного чемпиона мира по французской (сейчас это греко-римская) борьбе. Здесь ему установлен памятник. В станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района открыт музей, где можно узнать об истории развития реактивной авиации. Один зал посвящен уроженцу этих мест летчику-испытателю Григорию Бахчиванджи. В селе Глафировка Щербиновского района стоит посетить музей, который открыт на месте усадьбы помещиков Нарецких. Здесь выставлены экспонаты, рассказывающие об истории села.

Азовское море, как известно, неглубокое и теплеет быстрее Черного. В июне вода обычно прогревается до 22-23 градусов, хотя в какие-то дни температура воды может быть и выше. Основные пляжи Ейска расположены на местной косе. Также это место популярно среди любителей виндсерфинга, яхтинга и парусного спорта.

В Приморского-Ахтарском районе для отдыха с детьми подойдут пляжи Ясенской и Ачуевской кос, где глубина моря небольшая. На берегу местных лиманов немало баз отдыха. Кроме того, у Ясенского залива создана инфраструктура для поклонников виндсерфинга. Еще одна местная достопримечательность - плантации лотосов в заповеднике Садки и лимане Замарайкин, они цветут с июля по август. Также район хорошо известен среди любителей охоты и рыбалки.

Щербиновский район хорош для туристов, предпочитающих отдых с палаткой на берегу моря. Но и тем, кому "дикий туризм" чужд, тоже есть где остановиться - в муниципалитете работают отели, гостевые дома, турбазы. Песчано-ракушечными пляжами порадует и Славянский район. Здесь также есть оборудованные кемпинги и места размещения.