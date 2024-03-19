Аэропорт Сочи хочет ввести режим открытого неба на три года

Аэропорт Сочи просит ввести режим открытого неба на ближайшие три года. С такой просьбой к Минтрансу выступила компания «Аэродинамика», управляющая сочинским аэропортом. Копия письма есть у РБК.

Введение особой, пятой степени «свободы воздуха» позволило бы Сочи стать крупным пересадочным узлом для иностранных авиаперевозчиков. В первую очередь речь идет об авиакомпаниях из арабских стран, таких как Сирия, Ливан, Пакистан, Кувейт и Саудовская Аравия. А также африканских государств, например, Туниса, Марокко, ЮАР и Эфиопии. При этом из Сочи уже выполняются рейсы в 14 стран по 19 направлениям.

Минтранс в комментариях СМИ заявляет, что от открытого неба в Сочи россияне пострадают. Летом, в самый сезон, аэропорт может быть перегружен. К тому же аэропорт Сочи сейчас используется для поездок в Крым, Краснодар, Ростов-на-Дону и другие города юга страны, где с февраля 2022 года не работают свои аэропорты. Кроме того, против планов Сочи выступают российские авиакомпании, которые не хотят конкуренции и перегрузки аэропорта.

Комментирует главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров:

Роман Гусаров главный редактор портала Avia.ru

«На данный момент все полеты иностранных авиаперевозчиков регулируются межправсоглашениями. Такие режимы применимы, например, в странах Евросоюза, где, в общем-то, единое воздушное пространство, и любая авиакомпания любой страны может летать в другую страну без каких-то ограничений. Поскольку у нас нет единого экономического пространства с другими странами, как в Евросоюзе, эти ограничения, то есть межправсоглашения, заключались ранее для того, чтобы сохранить паритет в доступе к рынку авиаперевозок, то есть сохранить для авиакомпаний обеих стран равные права, когда каждое направление в ходе переговоров назначает по одной авиакомпании с каждой стороны или по две авиакомпании с каждой стороны, только они летают этим маршрутом и никто более. Если же предполагается режим открытого неба, то тогда на этих маршрутах могут без ограничений летать не только авиакомпании вот этих двух стран, но и любая авиакомпания третьей страны может прийти и встать на этот маршрут. То есть, например, между Стамбулом и Сочи будет летать авиакомпания из Египта. Но я не думаю, что это в данном случае правильное решение, потому что явно оно будет ущемлять рыночные возможности наших отечественных авиакомпаний, чего бы не хотелось допускать, и не вижу к этому никаких предпосылок. Понятное дело, что из Бахрейна не будут туристы летать в Сочи, речь идет о наших туристах, которые будут летать в Бахрейн уже иностранными авиакомпаниями. Кроме того, я не думаю, что аэропорт Сочи как-то сильно недозагружен, прямо страдает. По-моему, показатели у аэропорта Сочи очень даже неплохие, особенно с учетом того, что несколько аэропортов юга закрыты, и все пассажиропотоки сконцентрированы в Сочи. Да, он еще дополнительно и выполняет роль некого транзитного южного хаба, через него выполняются полеты в зарубежные страны, обычно это такие транзитные перевозки с посадкой в аэропорту Сочи, промежуточные».

А вот странам Ближнего Востока такой хаб, как Сочи, может быть интересен, считает директор по продажам и развитию компании «СВ-Чартер» Сергей Вехов.

— Это не значит, что сегодня в Сочи 25 рейсов в сутки, а в момент включения рубильника на открытое небо к ним пойдет по 250 рейсов, так не бывает. Любой рынок раскручивается постепенно. Если у них будут потребности в инфраструктурном росте, они этим займутся, аэропорт не бедный, принадлежит богатым людям, поэтому если надо будет, построят полосу, построят терминалы, вопрос времени. Понятно, что там земля золотая, все это очень дорого — покупать еще землю, достраивать полосы, но почему нет, я только одобряю. Если люди хотят расти, надо расти.

— А они на этом хорошо смогут заработать?

— Конечно, те же китайские товарищи к ним повалят валом, среднеазиатские и так далее. То есть это хороший хаб для перелета, не вечно же мы будем с Европой воевать, когда-нибудь же мир наступит, и будет очень здорово, Сочи прямо будет к месту.

— Говорят про такие страны, как Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовскую Аравию и так далее. А вот этим странам насколько это интересно, они летят через Сочи?

— Всем нефтяным странам, конечно, очень удобно. Авиакомпании там не бедные, летают в какие-то страны севера, Африки и так далее. В любом случае будут пользоваться, конечно. При правильной политике у аэропорта и его владельцев будут длинные переговоры, убеждения, презентации или что-нибудь в том же духе, но в итоге, если упорство проявят они, а не просто так — о, а давайте, — если это серьезный план, тогда они его, конечно, в состоянии реализовать.

Десять лет назад аэропорт Сочи уже открывал свое небо по пятой категории «свободы воздуха». Этот режим продлился с 2014 по 2016 год. Тогда южная воздушная гавань пригласила к сотрудничеству перевозчиков тех стран, куда теперь Россия не может осуществлять полеты после начала спецоперации: Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды, США и Франция.

Сейчас режим открытого неба действует в «Пулково» и аэропорту Калининграда, но вводился он до февраля 2022 года и распространялся на перевозчиков из европейских стран.