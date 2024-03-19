Минтранс посчитал преждевременным введение открытого неба в аэропорту Сочи

Минтранс России посчитал преждевременным решение о введении в аэропорту Сочи режима открытого неба. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.

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В министерстве пояснили, что такой шаг может негативно повлиять на транспортную доступность Сочи для граждан страны. Представитель Минтранса заключил, что развитие внутреннего туризма важнее, чем развитие авиасообщения с иностранными государствами.

Ранее стало известно, что аэропорт Сочи запросил ввести для себя режим открытого неба на три ближайших года. Нововведение позволило бы иностранным компаниям летать транзитом через авиагавань в третьи страны. В числе государств, на которые будет распространяться режим, оказались Сирия, Ливан, Оман, Кувейт, Саудовская Аравия, Иордания. Также в списке значатся государства Африканского континента: Тунис, Марокко, ЮАР и Эфиопия.