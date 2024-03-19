Новосибирские власти не могут повлиять на цены в гостиницах

В Новосибирской области местные власти не могут влиять на регулирование гостиничных цен. Об этом «ФедералПресс» рассказали в Министерстве экономического развития региона.

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«Гостиничные комплексы являются объектом частной собственности, и государственная власть всех уровней не вправе вмешиваться в хозяйственную деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Но в Новосибирской области реализуется бонусная программа «Карта гостя», которая дает обладателю скидки 50 % на посещение музеев, выгодные тарифы на санаторно-курортный отдых, обслуживание, размещение в некоторых отелях Новосибирска с экономией до 20 % и другие бонусы в санаториях, отелях, ресторанах и медицинских центрах. В программе участвует 65 организаций», – рассказали в пресс-службе ведомства в ответ на запрос редакции.

О строительстве дополнительных гостиниц в рамках развития развлекательного туризма в регионе в министерстве не сообщили. В минэкономразвитии пояснили, что главным туристическим направлением края является научная сфера.

«Одним из перспективных направлений для развития в 2024 году является научно-популярный туризм. В 2022 году Новосибирская область вошла в число пилотных регионов, приступивших к формированию научно-популярного «Тура в рамках десятилетия науки и технологии в России», – рассказали в ведомстве.

Напомним, в Новосибирской области действуют большое количество гостиниц на побережье Обского моря. Ранее председатель комитета по транспорту законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко сообщал, что река Обь нуждается в масштабном транспортном и туристическом развитии.