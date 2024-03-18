Варламов сравнил популярный у туристов европейский город с Подмосковьем

Российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) побывал в Неаполе и сравнил этот популярный у туристов европейский город с Подмосковьем. В новом ролике, опубликованном на его Италии.

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Варламов поговорил со студентом из Королева Александром, обучающимся в Неаполе, и попросил сравнить европейский город с Подмосковьем.

«Если брать Подмосковье — да, это более-менее чисто, более-менее опрятно и цивилизованно, если так можно сказать. Люди спокойные, никто внимания на тебя не обращает, никто на улице не буянит, даже ночью в целом спокойно», — сказал он.

Студент добавил, что в Неаполе атмосфера совершенно другая. Он отметил, что в этом итальянском городе намного грязнее, чем в Подмосковье.

«Теперь жители Королева могут говорить, что у них почище, чем в Италии, а вот неаполитанцам гордиться нечем», — сказал в ответ на его слова Варламов.

Ранее Варламов посетил Египет и пожаловался на огромное количество мусора.

«Сами жители, которые здесь живут, гадят на улице, прямо у себя под окнами. Все дома завалены мусором», — сказал блогер.

Он назвал обстановку в городе Александрия «настоящим средневековьем».