В Астраханской области запустили цифровой гид для путешественников

Бесплатный гид-помощник для путешественников запущен в Астраханской области. Он расскажет о достопримечательностях региона и поможет спланировать досуг, сообщили в пресс-службе областного министерства экономического развития.

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"Цифровой путеводитель познакомит гостей с главными достопримечательностями региона, подскажет, как прикоснуться к быту купеческих домов и древнему городу Сарай-Бату, воссозданному на месте одной из столиц Золотой Орды, посоветует, где покататься на теплоходе и верблюде, порыбачить и освоить вейкборд. Также туристов ждет актуальная информация и советы местных жителей и экскурсоводов о том, как спланировать интересное путешествие по региону и организовать досуг, куда отправиться с детьми и какие традиционные блюда многонациональной Астраханской области стоит отведать", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ссылка на цифровой гид будет приходить туристам в приветственном СМС-сообщении, воспользоваться онлайн-путеводителем смогут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Астраханской области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона. В ведомстве также уточнили, что помощник для путешественников разработан сервисом бронирования отелей МТС Travel (входит в цифровую экосистему МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру) при поддержке министерства экономического развития Астраханской области. Работа популяризации туристических возможностей региона ведется в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

В 2023 году регион посетили 1,37 млн туристов (в 2022 году - 1,30 млн). Направление, связанное с рыбалкой, у гостей региона продолжает лидировать. Также туристам предлагают альтернативы - спортивный, городской, религиозный и событийный туризм. Согласно статистике, каждый пятый турист приезжает в период с апреля по май, каждый третий - с августа по октябрь, в среднем на четыре дня.