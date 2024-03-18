Турпоток в Дагестан в 2023 году вырос в 2,5 раза к доковидному периоду

Количество туристов, посетивших Дагестан в 2023 году выросло более чем в 2,5 раза по отношению к доковидному периоду. Такие данные привел министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам развития каспийского побережья республики.

«Доковидный уровень турпоездок в Дагестане превышен в 2,5 раза по итогам 2023 года, мы видим большой спрос туристов на посещение республики», — сказал министр.

Как отметили в Минэкономразвития, регион стал лидером в стране по приросту числа турпоездок в 2023 году, только в гостиницах за прошлый год остановилось более 430 тысяч путешественников.

«Сейчас основная задача — воспользоваться волной спроса, чтобы подтянуть инфраструктуру, создать новый номерной фонд, точки притяжения», — подчеркнул Решетников.

В рамках программы строительства модульных гостиниц в регионе в прошлом году было создано 100 номеров, еще девять проектов на 550 номеров реализуются. От Дагестана поступили заявки на создание трех отелей почти на 500 номеров в рамках недавно завершившегося отбора по программе льготного кредитования, рассказали в министерстве.