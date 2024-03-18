Вологодской области не хватает туристов в межсезонье

Власти Вологодской области планируют вдвое увеличить турпоток к 2030 году. Уточняется, что пока регион сталкивается с проблемой заполняемости отелей в межсезонье.

«У нас есть планы, чтобы сделать туризм круглогодичным, уйти от сезона», – отметила заместитель начальника Департамента экономического развития региона Екатерина Щеголева.

Она добавила, что в межсезонье показатель заполняемости составляет порядка 20 %. Такая ситуация наблюдается по всей стране, пишет ТАСС. Тем не менее вологодские власти намерены привлечь много путешественников. В 2023 году речь шла о 3,8 млн человек, а в этом году власти рассчитывают на рост на 5–10 %. Турпоток планируется увеличить в два раза к 2030 году.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что поток туристов в Вологду вырос почти на 20 % в 2023 году.