Первые объекты морского курорта в Дагестане начнут возводить в 2025 году

Возведение первых туристических объектов будущего курорта на побережье Каспийского моря в Дагестане могут начать в следующем году. Интерес к проекту проявили 17 компаний.

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«Уже 17 компаний проявляют интерес к будущему курорту, сейчас они дорабатывают концепции своих объектов, которые обеспечат работой восемь тысяч человек и привлекут до 700 000 туристов в 2030 году. <> Среди потенциальных резидентов — лидеры отрасли „Азимут девелопмент“ и „Космос отель групп“», — сообщил генеральный директор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов на совещании, посвященном развитию побережья Каспийского моря в республике под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

По его словам, в настоящее время институтом совместно с Минэкономразвития РФ разработана концепцию развития Каспийского побережья республики.

«В 2025 году начнется строительство инженерных сетей и первых объектов, в 2026 году — благоустройство территории. К 2027 году планируем осуществить запуск курорта, а к 2030 — завершить строительство и ввод объектов резидентов и запустить курорт на полную мощность», — добавил Юмшанов.

Каспийский прибрежный кластер расположен на территории Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана и является одним из приоритетных инвестпроектов республики. По словам генерального директора «Кавказ.РФ» Андрея Юмшанова, развитие кластера позволит привлечь 80 млрд рублей инвестиций из разных источников. На его территории создана особая экономическая зона, кластер планируют обустроить более 20 гостиницами от трех до пяти звезд.