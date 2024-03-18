Туристы Ольхона уносят с собой информационные таблички и пружины от туалетных дверей

Инспекторы осмотрели три наиболее популярных маршрута на острове: северную и южную части, а также Сарайский пляж. Особое внимание было уделено объектам туристической инфраструктуры, установленным в прошлом году.

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Зафиксировано несколько случаев повреждения объектов: пикниковая зона на мысе Хобой пострадала от газовых горелок, а несколько придорожных знаков с призывом не мусорить были повреждены. Среди утраченных предметов выделяются табличка «Нацпроект «Экология»» с Сарайского пляжа и пружины с входных дверей туалетных кабин. Инспекторы подчеркнули, что это не первые случаи исчезновения пружин.

Также были обнаружены недочеты, возникшие из-за ошибок подрядчиков. Все выявленные недостатки должны быть устранены к началу летнего туристического сезона. Очень важно сохранить природные объекты и обеспечить охрану инфраструктуры для сохранения уникальной экосистемы Ольхона.

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