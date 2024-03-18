Блогерша рассказала, как можно экономить на путешествиях

Казанская блогерша Ксения Хаки поделилась советами по экономии на авиабилетах во время путешествий.

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Она призывает следить за новостями о распродажах, поскольку билеты на акции раскупаются быстро. Как пример, она упомянула распродажу билетов авиакомпании «Победа» по цене всего 99 рублей, несмотря на то, что многие сомневались в такой возможности из-за перегрузки сайта.

Хаки также подчеркнула важность заранее планировать путешествия, утверждая, что отдыхать вне города можно в любое время года. Она привела пример поездки в Северную Осетию, где семье удалось купить билеты за 20 тысяч рублей благодаря распродаже, отметив, что в летний период такие цены найти будет сложнее.

Кроме того, Хаки отметила, что на новые направления цены на билеты часто бывают невысокими в начальный период, приводя примеры рейсов из Казани в Минеральные Воды, на Байкал и в Новокузнецк. Она рекомендует проверять цены в разных аэропортах, включая те, что находятся в соседних городах, чтобы сэкономить даже с учетом затрат на проезд.

В заключение, блогер поделилась стратегиями для более экономичных путешествий, таких как поездки без багажа или с пересадками, особенно актуальных для семейных пар без детей. Ранее мы писали, что американский турист рассказал, как можно бесплатно летать на самолетах долгое время.