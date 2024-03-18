На Дону активизируются мероприятия по развитию экотуризма

В Ростовской области активизируются мероприятия по развитию экотуризма. Как сообщает сайт правительства региона, подведомственным учреждением министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области – Дирекцией особо охраняемых природных территорий областного значения – в целях развития экологического туризма были разработаны пять экологических маршрутов для туристов в природном заказнике «Горненский» Красносулинского района.

© Don24.ru

Данный заказник расположен среди живописных отрогов Донецкого кряжа и предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных, растений и грибов. Территория «Горненского» имеет лесные участки, балочную сеть и степные участки, что представляет большой интерес с точки зрения восстановления популяций обитавших здесь ранее видов копытных, в том числе таких как благородный олень и косуля. Как сообщают в донском минприроды, на его территории произрастают тысячи видов растений, грибов и обитает более 400 видов животных и птиц. Более 30 км экологических троп проходят через лесные и степные участки заказника.

«Одним из важных аспектов развития экологического туризма на особо охраняемых природных территориях является наличие комфортной и понятной инфраструктуры. Уверен, что разработанные маршруты, программы проведения экскурсий, информационные стенды с QR-кодами и оцифровка экотроп помогут вовлечь в экологический туризм больше людей и привить им навыки бережного отношения к природе», – рассказал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Сообщается, что на одном из экомаршрутов под названием «Войди в природу другом» путешественникам предлагается увидеть настоящие скалы, достигающие высотой 25 м, и познакомиться с богатой травянистой растительностью. Также можно будет понаблюдать за ланями, оленями, муфлонами, которые содержатся на территории заказника. На экотропе под названием «Зеленые километры» туристы могут прогуляться по территории искусственного лесного массива, узнать историю Донлесхоза и увидеть многообразие лесных насаждений, а также посетить птичий городок и питомник.

Посетить Государственный природный заказник «Горненский» можно в любое время года, самостоятельно или заказав экскурсию. Подробнее с информацией об экомаршрутах, графике проведения экскурсий и правилах посещения заказника можно ознакомиться на сайте Дирекции особо охраняемых природных территорий.