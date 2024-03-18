В Удмуртии заработали новые православные маршруты для верующих и светских людей

Агентство по туризму Удмуртии и Ижевская епархия разработали и запустили новые православные маршруты.

«В республике нет таких широко известных православных святынь, как в Великом Новгороде или Нижегородской области. И все же возможности для православного туризма у нас есть. Действуют прекрасные старинные и возрожденные храмы, имеют опыт принятия экскурсантов в монастырях, где для гостей проводят экскурсии и мастер-классы. В содружестве с епархией мы предлагаем серию маршрутов, которые позволят глубже узнать о духовном наследии Удмуртии», – рассказала руководитель регионального агентства по туризму Юлия Бадаш.

Первая группа путешественников накануне отправилась по православному маршруту, сформированному паломническим центром Ижевской епархии при поддержке агентства по туризму.

Участники тура получают возможность увидеть и христианскую святыню, и «светские» туристические объекты, экспозиция которых связана с духовностью, пробуждает патриотические чувства. Кроме того, маршруты сформированы так, чтобы путешественники смогли присутствовать на литургии в храме: для верующих это важно само по себе, а невоцерковленные экскурсанты смогут увидеть красоту православной службы.

Первый маршрут стартовал от одного из духовных центров Ижевска – Александро-Невского собора, история которого насчитывает 200 лет. После экскурсанты побывали на утренней службе в храме Николая Чудотворца в Завьялово. В течение дня они также посетили Крестовоздвиженский храм в селе Гольяны, церковь Богоявления Господня в селе Нечкино, Благовещенский женский монастырь, а также краеведческий музей и «Дачу Башенина» в Сарапуле.

Такие экскурсионные автобусные поездки будут проходить каждое воскресенье. К примеру, 24 марта путешественники смогут побывать в Мало-Дивеевском Серафимовском женском монастыре в селе Норья, а 31 марта – в Свято-Успенском женском монастыре в селе Перевозное.

Первый блок поездок ориентирован на южные районы Удмуртии. Затем будут серии поездок по северным, западным и восточным районам республики, где уже определили храмы и монастыри с уникальной историей, а также необходимую инфраструктуру для приема организованной экскурсионной группы.

Так, на Благовещение, 7 апреля, запланирована туристическая поездка в Воткинск. Там экскурсанты смогут побывать в восстановленном Благовещенском соборе на торжественной литургии, служить которую будут три архиерея.

В октябре 2023 года сообщалось, что в течение трех дней в нижегородском Александро-Невском кафедральном соборе находился ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. До этого мощи покровителя русского воинства на сегодняшний день уже побывали в 80 городах страны. К ним смогли прикоснуться свыше 600 тысяч верующих на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, юге и в центральной части России.