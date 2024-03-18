Калининградская область попала в пятерку регионов, где выгоднее всего снимать апартаменты в марте

Калининградская область попала в пятёрку регионов, где выгоднее всего снимать апартаменты в марте. Об этом сообщает пресс-служба сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Область также считается одним из самых популярных для туристов направлений. В среднем, путешественники приезжают в регион на пять дней. Аренда апартаментов обходится им в 2 605 рублей за сутки.

В топ-10 самых популярных направлений для аренды апартаментов в марте вошли:

Москва, Московская область — 4 790 рублей за сутки, средний срок поездки — 3 ночи;

Санкт-Петербург, Ленинградская область — 3 265 р. / 4 ночи;

Сочи, Краснодарский край — 3 250 р. / 5 ночей;

Казань, Татарстан — 3 505 р. / 3 ночи;

Калининград, Калининградская область — 2 605 р. / 5 ночей;

Краснодар, Краснодарский край — 2 602 р. / 2 ночи;

Екатеринбург, Свердловская область — 3 048 р. / 2 ночи;Владивосток, Приморский край — 2 985 р. / 2 ночи;

Кисловодск, Ставропольский край — 2 810 р. / 6 ночей;

Пятигорск, Ставропольский край — 2 273 р. / 6 ночей.

В Калининграде пятикратно выросло число желающих взять ипотеку на апартаменты. Регион вошёл в топ-10 лидеров по России.