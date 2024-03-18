Треть казанцев планируют путешествовать после выхода на пенсию

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос экономически активного населения старше 45 лет и выяснил, как жители Казани собираются проводить время после выхода на заслуженный отдых.

29% горожан планируют отправиться в путешествия. Каждый шестой опрошенный хочет продолжать трудиться, поскольку не представляет свою жизнь без работы (17%). Еще 16% высвободившееся время собираются посвятить даче. 9% — занятиям спортом. 8% рассчитывают, отдохнуть. 7% будут помогать воспитывать внуков.

Среди мужчин лидирует желание продолжить работать, среди женщин — путешествовать. Мужчины чаще женщин хотят заниматься спортом или просто отдыхать. А посвятить время хобби или внукам, наоборот, собираются женщины, причем хобби среди них в 2 раза популярнее.