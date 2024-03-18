Под Калининградом планируют построить крупный туристический комплекс с аквапарками и спа

В посёлке Ласкино Гурьевского района планируют построить крупный туристический комплекс с аквапарками и спа. Об этом сообщается на сайте «Туризм.РФ».

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«Соглашение о создании совместной проектной компании «Водный мир» подписали гендиректор Туризм.РФ Сергей Суханов и гендиректор ООО «Водный мир Калининград» Валентин Кравченко. Проект предусматривает строительство гостиничного комплекса и комфортабельных гостевых домов с развлекательной и оздоровительной инфраструктурой. Главным объектом станет всесезонный акватермальный комплекс с фудкортом и зоной SPA площадью более 5 200 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Для комфортного передвижения гостей по комплексу планируется возвести тёплые стеклянные переходы и обеспечить транспортную доступность. На территории также можно будет проводить деловые мероприятия и конференции — для этого оборудуют помещения вместимостью до 350 человек. Кроме того, в «Водном мире» появится торгово-развлекательный центр, детская и спортивная инфраструктура. По прогнозам, новый туристический комплекс будут посещать не менее 120 тысяч человек в год. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы в конце 2026 года.

На калининградском побережье Балтики планируют построить гостиничный комплекс за 9 млрд рублей.