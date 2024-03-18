Екатеринбург стал героем известной программы о путешествиях

Екатеринбург посетил ведущий программы «А дома лучше» Андрей Понкратов. Съемки прошли в минувшие выходные.

«В рамках проекта ведущий Андрей Понкратов отправляется в российские регионы, чтобы показать зрителям места, не уступающие главным достопримечательностям мира», – рассказали в туристко-информационном центре Екатеринбурга.

Съемочная команда посетила места, связанные с музыкантами свердловского рок-клуба, памятник группе Beatles, набережную городского пруда.

Полный выпуск о Свердловской области выйдет в июне, пишет ЕАН.

В середине февраля один из основателей фонда «Город без наркотиков» Андрей Кабанов предложил снять сериал про Екатеринбург. Сюжет будет основан на книге «Все совпадения случайны», рассказывающей о разгуле преступности в 90-е.