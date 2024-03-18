Вывод курорта «Ведучи» на полную мощность позволит создать до 2 тыс. новых рабочих мест

Власти Чечни рассчитывают, что выход всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Ведучи» на полную мощность позволит создать в регионе до 2 тысяч новых рабочих мест и увеличить поступления в региональный бюджет.

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«Выход объекта на полную мощность позволит создать до 2 тысяч новых рабочих мест, увеличить налоговые поступления в региональный бюджет. Кроме того, развитие курорта способствует так называемому мультипликативному эффекту». Уже сейчас по трассе Грозный — Шатой предпринимателями возводятся объекты сервисного обслуживания населения", — рассказал ТАСС председатель правительства республики Муслим Хучиев.

Он отметил, что особая экономическая зона «Ведучи» включена в перечень прорывных проектов региона, и общая стоимость проекта превышает 35 миллиардов рублей.

«Реализация проекта позволит создать у нас в республике курорт федерального уровня, привлекательный как для жителей, так и для гостей Чеченской Республики. Уже сегодня мы можем говорить, что ОЭЗ обладает большим потенциалом для развития туристической индустрии региона. Мы ожидаем, что „Ведучи“ займет достойное место среди лучших курортов на юге России», — добавил Хучиев.

Курорт «Ведучи» был открыт в январе 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. На южном склоне курорта доступна самая протяженная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания. Ее протяженность — 975 м, она расположена на высоте 1,5 тысячи м. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.