Самара готовится принять более 2 млн туристов в 2024 году

В прошлом году губернскую столицу посетили более 1,8 млн туристов, в этом году в горадминистрации рассчитывают, что эта цифра превысит 2 млн человек.

Сейчас в городе готовятся к открытию сезона около 214 отелей, санаториев и хостелов, большинство из которых расположено в историческом центре: в теплый период их заполняемость стремится к 100 %, пишет ТАСС.

Самарская область ежегодно наращивает туристический потенциал, развивая различные его направления. Так, например, в Исаклинском районе идет активная работа по развитию агротуризма.

Только за прошлый год в регионе побывало 3 млн 111 тысяч человек. Это на 21,3 % выше показателя 2022-го (2 млн 564 тысячи человек). В целом за последние пять лет турпоток в наш регион увеличился в 2,5 раза.