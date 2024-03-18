В Геленджике открылся новый курортный парк с кедрами и сакурой

В Геленджике появилось новое место для отдыха - парк "Молодежный" в районе улицы Десантной Тонкого мыса. Его открытие, можно назвать знаковым событием для курортников, ведь современное общественное пространство разбили на площади 11 гектаров. В день его смогут посещать около 10 тысяч человек.

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Работы по благоустройству шли в течение года. При проектировании архитекторы учли все нюансы. Так, на территории сохранили реликтовые растения, а еще высадили более семи тысяч новых зеленых насаждений. Здесь обустроили прогулочные зоны, детскую и спортивную площадки, сформировали аллеи и декоративные арки, установили малые архитектурные формы.

Вместе с тем первые туристы парке уже оценили два искусственных пруда, оснащенных естественным фильтром для очистки воды. В его глубине то и дело снуют оранжевые и обычные карпы, стерлядь, сомы. Когда опускаются сумерки, то зеркальные чаши, как и все остальные зоны в парке, преображаются, отражая огни подсветки. Еще одним плюсом посетители выделили смотровую площадку с красивым видом на береговую линию: занимаешь удобный лежак и встречаешь всполохи заката.

Кроме того, на территории уложили свыше 40 тысяч квадратов газона. Украшением парка стали вечнозеленые кедры, сосны, кипарисы, магнолии, тюльпановые деревья, гинко билоба, оливы, сакуры и липы.

Ежегодно Геленджик посещают около четырех миллионов туристов. Особой популярностью у гостей пользуются прогулки по белоснежной набережной от Толстого до Тонкого мыса - одной из самых больших в мире (протяженность - 14 километров, а пешеходная зона - восемь). Построена она из светло-серого камня, фонари и балюстрада - того же цвета. Здесь всегда царит оживление из-за средоточия кафе и ресторанов, аттракционов, а также достопримечательностей.

Например, Геленджикский передний створный маяк вносит особый дух романтики в облик курорта. Внешне он совершенно не похож на традиционную башню: двухэтажный особняк с красной полосой на фасаде, балконом и узорчатым флюгером. Тем не менее, до сих пор маяк указывает безопасный курс заходящим в бухту судам, вот уже 127 лет.

- Маяк предназначен для безопасного входа в Геленджикскую бухту, - пояснял смотритель Анатолий Юрченко, когда мы в свое время побывали у него в гостях. - У нас огонь разбит на три сектора: в середине - зеленый, по бокам - красный. Когда ночью корабль наблюдает красный сектор - значит, поворачивать нельзя, наскочит на рифы. А если моряки видят зеленый, то находятся на безопасном курсе. С помощью набора линз свет усиливается и показывает вход в бухту на 12 морских миль (около 20 километров). А днем суда берут за ориентир вертикальную красную полосу на фасаде: условно соединив ее с каменной пирамидой на хребте Маркотх, получается створ.

Конечно, заглянуть в сердце маяка не получится, так как объект находится в под охраной, а вот сфотографироваться на фоне здания - пожалуйста. Туристы также любят устраивать фотосессии возле находящейся рядом скульптуры "Старый маячник". Бытует поверье, что если посмотреть в подзорную трубу, которую сжимает коренастый смотритель и потереть ее, то обязательно прибудет счастье. От того то, так и сверкают на ярком солнце окуляры его бронзовой трубы.

Кстати

В Геленджике появится новая особая охраняемая природная территория с огромными итальянскими кедрами - соснами пинии. Уникальный природный уголок площадью почти шесть гектаров находится в пригородном селе Прасковеевка, в народе его прозвали рощи Жданова. Появился они благодаря местному жителю и виноделу Дмитрию Жданову, который в 1978 году привез несколько шишек из Никитского ботанического сада (Крым) и долго пытался вырастить из них саженцы. И ему это удалось.