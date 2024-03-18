Стало известно, когда возобновит работу известных хабаровский санаторий

По информации пресс-службы правительства региона, подготовительный этап концессионного соглашения по реставрации знаменитого санатория «Уссури» в Хабаровском районе почти завершен, сообщает Transsibinfo.

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Восстановительные работы в санатории входят в план развития хабаровской агломерации до 2028 года. На строительство и ремонт новых объектов запланировано около четырех лет. Обновленный «Уссури» не только предоставит возможность местным жителям восстанавливать здоровье, но и будет принимать пациентов из соседних регионов. Планируется, что в год санаторий сможет принимать до 15 тысяч человек, нуждающихся в отдыхе и лечении.

Площадь зданий в санатории составит более 32 тысяч квадратных метров, включая реабилитационный корпус, водно-оздоровительный комплекс с бассейном, лечебно-диагностические отделения и санаторные корпуса. Расходы на восстановление и строительство оцениваются в 9,5 миллиона рублей, сообщили в Минэкономразвития края.

Пациенты, нуждающиеся в реабилитации после травм и операций, а также страдающие неврологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, получат здесь необходимую помощь. Комплекс будет оборудован современным диагностическим оборудованием, а также будут созданы кабинеты для физиотерапии. Кроме того, будут предоставлены номера для семейного отдыха, включая возможность отдыха с детьми по программе «Мать и дитя».

Ранее хабаровчанка сбила двоих детей на «зебре», а также женщина с ребенком не смогла получить помощь в поликлинике Комсомольска-на-Амуре.