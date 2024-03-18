Тур на День оленевода обойдется дороже, чем на Мальдивы

До конца апреля в Салехарде все места в гостиницах давно забронированы. В эти дни на Ямале в разных муниципалитетах проходят Дни оленевода. Этот экзотический зрелищный праздник коренных народов давно привлекает туристов со всей России и из других стран.

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Правда, стоит тур на День оленевода дороже, чем, например, на Мальдивы: 65 тысяч рублей на три дня на человека. Самые дешевые билеты из Москвы до Салехарда в обе стороны обойдутся в 30 тысяч рублей. Итого, почти 100 тысяч за северную экзотику.

Зато за эти деньги предлагается пожить в настоящем чуме, отведать строганину, тушеную оленину, и, если повезет, увидеть северное сияние и застать забой оленя, даже выпить стаканчик свежей оленьей крови. И конечно можно вместе с оленеводами покататься на оленьей упряжке и самому попробовать управлять ею.

Для самих коренных жителей Ямала День оленевода - самый главный праздник. Для них это не просто яркое торжество с гонками на упряжках, дегустацией строганины из оленины и рыбы, конкурсами красоты среди чумработниц (жен и дочерей оленеводов, ведущих хозяйство в чуме), но и возможность единственный раз в год встретиться всем вместе. Как известно, целый год оленеводы каслают (кочуют - по-ненецки) со стадами по тундре, и часто даже близкие родственники не могут увидеться месяцами, поскольку находятся за сотни километров друг от друга.

Как признаются оленеводы, именно здесь часто впервые знакомятся молодые парни и девушки, приглядываются друг к другу, а потом, глядишь, через несколько месяцев играют свадьбы.

К слову, поскольку этот год объявлен годом семьи, в ходе Дней оленевода впервые проходит конкурс "Кочевая семья", в нем участвуют девять семейств из разных муниципалитетов. Некоторые представлены сразу несколькими поколениями оленеводов-кочевников. Молодым семьям, родившим третьего ребенка, вручают чумовой капитал - 500 тысяч рублей на постройку чума, жилища кочевников Ямала. К слову, в этом году впервые запланирован конкурс "Лучший семейный чум - сохранение традиций".

Дни оленеводов - незабываемое спортивное зрелище. Участники показывают мастерство в гонках на оленьих упряжках, национальной борьбе, перетягивании палки, прыжках через нарты, тройном прыжке. И обязательно - метании тынзяна на хорей: на специальный шест забрасывается веревка с петлей - этот навык нужен кочевникам, чтобы быстро поймать любого оленя в стаде.

По традиции самая высокая награда за победу в гонках на упряжках - снегоход, это самый важный в тундре транспорт, а в конкурсе красоты и хозяйственности для ямальских девушек - белая, расшитая бисером ягушка (шуба из шкурок молодого оленя). Для коренных северянок - это не только теплая, но и самая стильная и модная одежда.

И конечно, гостей ждет праздник национальной кухни, на котором можно попробовать строганину из рыбы и мяса оленя, уху, приготовленную по старинным рецептам народов Севера, варенье из ямальских дикоросов и чай с брусничными листьями.

Кстати

Дни оленевода в эти весенние дни проходят и в других северных регионах нашей страны - в Мурманской области, в Югре, на Камчатке.

Что еще входит в тур

- Посещение традиционного чума близ Салехарда. Знакомство с бытом коренных северян, катание на снегоходах, обед, приготовленный хозяевами чума.

- Знакомство с бытом и укладом жизни чумработницы. Женщины готовят материалы для постройки дома всей семьи. Для этого нужно выделать не меньше 100 оленьих шкур, из которых потом шьют покрытие для чума. Одеть и обуть с головы до ног всю семью - тоже женская забота. От того, насколько теплой и удобной будет шуба малица для мужчин и ягушка для женщин, многое зависит: ведь с 40-градусным морозом в тундре шутить нельзя.

Туристам предоставлена возможность заготовить дрова для печи, проверить нарты, наколоть и принести лед, из которого потом получится отличный чай.

- Выезд к стаду на снегоходах с прицепными санями. Одни олени относятся к неожиданным визитерам с недоверием и осторожностью. А вот авки - олени, которые были выращены в чуме - бегут к людям в надежде на любимое угощение - кусочек хлеба. У каждого животного свое имя и назначение в стаде. Опытный оленевод своего питомца никогда не перепутает, даже если в стаде тысячи рогачей. Здесь вся жизнь человека подчинена ритму оленьей жизни.