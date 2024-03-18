Что интересного можно посмотреть в Ступино

Мы продолжаем обзор интересных маршрутов выходного дня вдоль трассы М-4 «Дон» и, посетив Домодедово, Каширу и Венёв, едем в Ступино. Этот город приятно удивляет: здесь ухоженно и чисто, общественные зоны благоустроены, есть аллеи и бульвары, парк и достопримечательности, так что прогулка доставляет настоящее эстетическое удовольствие и вызывает интерес к изучению истории. В новом материале мы рассказываем о том, куда пойти и что посмотреть в подмосковном Ступино. А путешествовали мы по зимним дорогам на полноприводном Suzuki Jimny пятого поколения.

© Quto.ru

Ступино

Поселение в этих местах впервые упоминается в 1507 году как починок Ступинский. В 1931 году, когда в стране было принято решение построить электровозостроительный завод, для его возведения выбрали левый берег Оки в 5 км от станции Ступино. В 1934-м поселениям у стройки был дан статус рабочего посёлка под названием Электровоз, в черту посёлка вошли деревня Ступино и селение Кремечинка. В 1938-м посёлок был преобразован в город и получил название Ступино, а «Электровозстрой» было решено превратить в завод по выпуску винтов, авиационных турбокомпрессоров и учебно-тренировочных самолетов. В 1940-м был создан Ступинский металлургический комбинат. Сейчас в Ступино также работает Научно-производственное предприятие «Аэросила».

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: заброшенный пионерский лагерь «Юбилейный» и Кратово

Как добраться:

От МКАД до Ступино около 90 километров пути по трассе М-4. Путешествие можно совместить с посещением Домодедово, Каширы, Венёва или Тулы.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Шри-Ланка, Унаватуна

Дворец культуры. Площадь Ленина

Центр города – это красивый Дворец культуры, который является главной театрально-концертной площадкой Ступинского района, площадь Ленина с памятником В. И. Ленину.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

И здание Администрации.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: парки ТиНАО

Проспект Победы

Проспект Победы - одна из самых длинных и широких улиц города. От площади Ленина до улицы Горького проспект представляет собой ухоженную пешеходную зону с симпатичными домами, выкрашенными в яркие цвета. Летом здесь струится фонтан, зимой заливают каток.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Ярославль

Танковая аллея. Город трудовой доблести

По проспекту Победы можно дойти до Танковой аллеи и стелы «Город трудовой доблести», открытой в августе 2022 года. Мемориальный комплекс состоит из центральной стелы высотой 26 метров и двух пилонов высотой 11 метров. На стеле изображены сюжеты военного времени, строительство оборонного рубежа вдоль реки Ока, алюминиевый слиток, изготовленный впервые в стране полунепрерывным методом литья и пр.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Гаврилов-Ям и село Великое

Рядом со стелой находится Танковая аллея, где под открытым небом представлена различная техника: зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», противотанковая пушка МТ-12, гаубица Д-30, дивизионная пушка Д-44 и др.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Большая благоустроенная зона также включает в себя креативную детскую площадку.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: зимняя Тверь

Памятник Ступинцам-машиностроителям

На противоположной стороне проспекта Победы – памятник Ступинцам-машиностроителям, Комсомольский сквер.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Бульвар Победы

И бульвар Победы, где вы увидите Георгиевскую часовню, памятник Воинам-интернационалистам и ещё несколько тематических памятников.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

В какие города вдоль трассы М-12 будет интересно заехать туристу

Сквер Полякова и Вечный огонь

Сквер им. Полякова носит имя Героя Советского Союза и почётного гражданина города Ступино - Полякова Владимира Фомича. Он является мемориальной зоной, где проводятся ежегодные мероприятия в День Победы. В 1975-м здесь был зажжён Вечный огонь.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Дом культуры Металлург

Напротив сквера расположен Дом культуры «Металлург» и памятник А. С. Пушкину.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Обнинск

МиГ-23

Одной из самых узнаваемых достопримечательностей Ступино является памятник в виде истребителя МиГ-23. Рядом вы увидите завершающееся строительство храма Всех Святых в Земле Русской просиявших.

© Светлана Парфенова

В Ступино есть Историко-краеведческий музей, художественная галерея «Ника», Станция юных техников, за городом - Музей-пекарня хлебного ангела России. Будьте внимательны, Музей-пекарня работает только по предварительной записи.

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Ижевск

Парк Островского

Обязательно посетите парк культуры и отдыха имени Н. Островского. Совсем недавно, в 2023 году, здесь завершились работы по благоустройству, и теперь парк представляет собой комфортную зону для отдыха, занятий спортом и прогулок. Многие путеводители относят к достопримечательностям Ступино Троицкий Белопесоцкий монастырь, что в 10 км от центра города. Мы рассказывали об этих местах в рамках материала о Кашире.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Маршрут выходного дня: Малоярославец и Жуков

Suzuki Jimny

В Ступино мы отправились на полноприводном Suzuki Jimny. Автомобиль оснащён 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1462 см³ мощностью 102 л.с. – этого вполне достаточно для комфортного передвижения как по улицам города, так и на трассе. Мотор моментально реагирует на педаль газа, а автомат весьма быстро переключает передачи. Автомобиль этот не для большой компании - сзади тесновато и места для четверых взрослых нет, несмотря на заявленный задний ряд сидений. Зато вдвоём путешествовать на Jimny комфортно. Из плюсов машины также отметим обзорность. У неё практически панорамное остекление, и это идеально для того, чтобы наслаждаться видами по дороге.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова