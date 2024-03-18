Вклад туристической отрасли в экономику Приморья за год превысил 100 млрд рублей

Приморский край в прошлом году получил более 100 млрд рублей - 6,7% от валового регионального продукта - за счет туристического потока. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Вклад туристической отрасли в экономику Приморья с учетом трат туристов на размещение, питание, развлечения и покупки во время поездок по краю по итогам 2023 года составил 107,46 млрд рублей, или 6,7% от валового регионального продукта края. Так, возросла динамика внутреннего и въездного туристских потоков", - говорится в сообщении.

По словам руководителя регионального агентства по туризму Арсения Крепского, чьи слова приводятся в сообщении, открытие границы с Китаем в январе минувшего года привело к увеличению количества иностранных туристов в 24 раза в сравнении с 2022 годом. Поток туристов из КНР за год составил 129,5 тыс. человек. Общий турпоток в крае вырос за год на 25,4% - до чуть более 3,7 млн туристических поездок.

В 2022 году в регионе было около 22 тыс. номеров в гостиницах, отелях и хостелах, к началу этого года их уже 24 тыс. Оборот туристических услуг по итогам года оценочно составил 19,2 млрд рублей, что на 22,5% выше показателя 2022 года. В туристско-рекреационной деятельности региона заняты более 41 тыс. человек, что на 12,5% превышает показатель 2022 года. За прошлый год край привлек 519,9 млн рублей из федерального бюджета на развитие туризма, что позволило усовершенствовать инфраструктуру и повысить качество обслуживания.