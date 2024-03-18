Регулярные вертолетные рейсы будут летать из Тарко-сале

В Пуровском районе (ЯНАО) стартуют вертолетные пассажирские перевозки в отдаленные села Самбург, Халясавэй и Толька. Вылеты будут совершаться из аэропорта Тарко-Сале, рассказали в районном департаменте транспорта.

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«Первый рейс „Тарко-Сале — Халясавэй, Халясавэй — Тарко-Сале“ запланирован на 19 марта 2024 года», — сообщили в telegram-канале департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.

Билеты на перелет можно купить в кассах населенных пунктов.

Право осуществлять авиапассажирские перевозки получила авиакомпания «Ямал». Полеты будут осуществляться на постоянной основе.