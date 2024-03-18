Дальневосточный санаторий отремонтируют за 9,5 миллиардов рублей

В Хабаровске началась подготовка к обновлению многофункционального лечебно-реабилитационного центра с организацией санаторно-курортного лечения «Уссури», сообщает ИА DEITA.RU.

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Как рассказали в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в планах реконструировать два корпуса, лечебно-диагностическое отделение, бассейн и реабилитационный корпус на 180 человек. Общая площадь всего санатория составит 32 тысяч квадратных метров. Предварительная стоимость работ – 9,5 млрд рублей.

В санатории специалисты будут восстанавливать граждан с проблемами опорно-двигательного аппарата, соматических, неврологических и онкологических заболеваний. Расчеты показывают, что лечение в санатории в год смогут проходить до 15 тысяч человек. Также в нем предусмотрят номера для семейного отдыха и участников специальной военной операции.

Работы по реконструкции санатория «Уссури» запланированы в рамках реализации мастер-плана Хабаровска. Подобные планы утвердило правительство России для 24 городов Дальнего Востока. Общая сумма финансирования реализации этих планов превышает 4,4 трлн рублей.