В Челябинске запустят новые сезонные поезда

Из Челябинска с 3 июня запустят сезонный поезд №425/426 Калининград-Челябинск, который будет делать остановку в столице республике Беларусь городе Минске. Поезда чаще выбирают для путешествий по России. Но можно попробовать отправиться на поезде в отпуск и за границу. До каких стран из Челябинска следуют поезда, как часто и сколько стоят билеты, в подборке URA.RU.

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Доступные города: Астана, Караганда, Петропавловск

Стоимость билетов: в Астану плацкарт от 6 616 рублей, купе от 10 483 рублей. В Караганду — плацкарт от 7 455 рублей, купе от 11 744 рублей, в Петропавловск — плацкарт от 1 734 рубля, купе — от 3 148 рублей.

Как часто ходят поезда: в Астану и Караганду поезда ходят из Челябинска через день. В Петропавловск — каждый день. Виза не нужна до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Поезд едет только в Ташкент. Стоимость билетов: плацкарт от 16 476 рублей, купе от 32 803 рубля.

Поезда ходят каждое воскресенье. Виза не нужна, ограничений по количеству дней без визы нет.

Сезонный поезд запустят с 3 июня. Он будет курсировать по 15 сентября.

Поезд будет ходить только в Минск. Стоимость билетов начинается от 13 893 рублей в плацкарте или купе.

Отправление один раз в неделю. Виза не нужна до 90 дней.

Через Екатеринбург на поезде можно добраться в Бишкек. Стоимость билетов: плацкарт от 13 222 рублей, купе от 18 546 рублей.

Поезд отправляется каждый четверг. Виза не нужна до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.