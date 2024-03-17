Туристы раскритиковали распродажу «Аэрофлота»

«Аэрофлот» проводит очередную распродажу, на этот раз в честь 101-го дня рождения авиакомпании. Перевозчик обещает скидки до 50% на билеты по России.

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Бронировать по акции можно по 18 марта включительно, а использовать билеты – с 20 апреля по 15 мая.

Маршруты в распродаже вызывают у пассажиров вопросы. Большая часть предложений – на рейсы с отправлением из Москвы, их 14. Маршрутов с вылетом из Питера поменьше – восемь. Представлено также четыре спецпредложения из аэропорта Сочи.

«Где Калининград, почему нет мест на рейсах из этого города?» «Нет направления Москва – Челябинск». «Почему нормальные тарифы всегда преимущественно для Москвы? – спрашивает клиент "Аэрофлота". – В регионах у людей намного меньше денег, им нужны акции, чтобы хоть куда-то вылететь».

Недовольство у пассажиров вызывают и сами цены, которые зачастую не ниже стандартных тарифов авиакомпании, а иногда даже выше.

«Пытался купить билет из Питера в Москву на майские праздники, по акции он стоит 5,3 тыс. руб., а без нее – 4,9 тыс. Реальные скидки можно встретить только на единичные рейсы в ночное время», – написал клиент в соцсетях нацперевозчика.

Место на рейсе из Москвы в Пензу на 20 апреля стоит 6,1 тыс. руб. якобы со скидкой, а на 18-е число его можно забронировать за 5,6 тыс. без всяких распродаж.

«Какое-то недоразумение, а не акция», – заключает пассажир.

Впрочем, можно найти в распродаже «Аэрофлота» и относительно интересные варианты. В частности, билет из Москвы в Казань на 28 апреля по акции доступен за 7,9 тыс. руб. Без распродажи места на рейсах по маршруту предлагаются по цене от 8,7 тыс.

23 апреля в Питер из столицы можно улететь за 1,9–2,2 тыс. руб. в зависимости от времени вылета. Стандартная цена такого билета – около 5 тыс. руб.