Туристы стали чаще интересоваться отдыхом в Марий Эл

Увеличение туристического потока на 30% ожидается в Республике Марий Эл в 2024 году. Об этом сообщила ТАСС на Международной туристической выставке "Интурмаркет-2024" директор туркомпании "Нельсон" Марина Данилова.

"В прошлом году мы достигли достаточно больших результатов - у нас больше 1 млн туристов приехало, несмотря на то, что население в нашей республике - около 700 тыс. Надеемся, что хотя бы процентов на 30 мы увеличим поток в Марий Эл [в 2024 году]", - сказала она.

Данилова отметила, что самый большой запрос в регионе заключается в увеличении количества ночевок. По ее словам, в этом помогает развитие пакетных семейных туров на большое количество ночей. При этом она подчеркнула, что среди молодежи популярными остаются индивидуальные туры, поэтому туристические компании региона стараются работать в обоих направлениях.

Международная выставка "Интурмаркет" проходит 16-18 марта в ЦВК "Экспоцентр" в Москве в девятнадцатый раз. "Интурмаркет" является ведущей туристической выставкой, ориентированной на развитие внутреннего туризма. Выставка официально поддерживается правительством России и Федеральным агентством по туризму.