Стало известно, как отдыхали москвичи зимой

Москва предложила горожанам этой зимой разнообразный досуг. Культурные события и фестивали, спортивные тренировки на свежем воздухе проходили в каждом районе столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На лыжах и коньках

Так, более 4 тысяч площадок для досуга было создано в парках, скверах и во дворах. В частности, к зимнему сезону в столице подготовили 1 387 катков. Самый большой залили в Парке Горького, за зимний сезон его посетили более 530 тысяч человек.

На ВДНХ каток залили на площади Промышленности вокруг макета ракеты-носителя "Восток", его площадь составила 8,9 тысячи квадратных метров. На катке проводили бесплатные мастер-классы по фигурному катанию, утренние зарядки, спортивные фестивали.

Между тем каток в "Лужниках" посетили 75 тысяч человек. Там прошло около 180 мероприятий. Самыми яркими из них стали мастер-классы звезд фигурного катания, которые проводили олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева, мастер спорта России международного класса Анна Семенович.

Помимо этого, для горожан подготовили лыжные трассы, часть из них – с искусственным оснежением. Самые длинные трассы находились на территории музея-заповедника "Царицыно" и в Битцевском лесу. Возле большинства трасс были оборудованы пункты проката, раздевалки, кафе.

Сказочная усадьба и экскурсии

В конце прошлого года были открыты три тематических филиала усадьбы Деда Мороза – в Измайловском парке, парке Олимпийской Деревни и ландшафтном парке "Митино". Также свыше 70 экскурсий в рамках проекта "Прогулки с историей" провели в парке искусств "Музеон", Нескучном саду, Парке Горького и природном заказнике "Воробьевы горы".

Традиции московского чаепития

В материале уточнили, что программа зимнего досуга столицы привлекла не только жителей, но и туристов. Так, в новогодние праздники столицу посетили 4,3 миллиона человек, что почти в два раза по сравнению с прошлым годом.

Больше всего гостей интересовали городские фестивали и проекты. Самым масштабным из них стал "Путешествие в Рождество". Мероприятия проводились на 36 площадках города в центре и других районах, на них побывали 5,7 миллиона человек.

Кроме того, проходил фестиваль "Усадьбы Москвы. Зима", в котором поучаствовало 15 усадеб. Более 400 мероприятий прошло с 22 декабря по 8 января. Для желающих подготовили музыкальные вечера, театрализованные чтения, лекции и квесты.

В эти же даты в Москве проходила программа "Московский новогодний завтрак". Свыше 300 заведений предлагали гостям особое меню: свежая выпечка, сырники, драники, пряный яблочный чай, новогодний мандариновый раф-кофе.

В начале декабря 2023 года также заработал проект "Московское чаепитие", гости выпили около 36 тысяч литров чая. Проект продолжает развиваться и после завершения зимнего сезона.

Ранее сообщалось, что с проектом "Московское чаепитие" стали сотрудничать 100 отелей и ресторанов. Ежедневно в 16:00 гости могут заказать специальный сет, который подается в фирменной посуде из красно-золотого фарфора.

До этого свыше 2 тысяч человек посетили фестиваль снеговиков "Арт-фест-2024". Он проходил в Московском дворце пионеров, гости слепили более 300 снеговиков.