Турпоток в Севастополь увеличился на 200% за 10 лет

Туристический поток в Севастополь увеличился на 200% с 2014 года. Об этом сообщила ТАСС на Международной туристической выставке "Интурмаркет-2024" главный специалист-эксперт по развитию туристских территорий и медийному сопровождению Управления туризма города Севастополя Кристина Сухомлин.

По ее словам, турпоток в Севастополь в 2014 году составлял около 200 тыс. человек, а в 2023 году он увеличился почти до 700 тыс.

"В этом году у нас десятилетие Русской весны, у нас турпоток [в Севастополь] вырос на 200% за эти 10 лет", - сказала она.

Сухомлин отметила, что это большие показатели для города, население которого составляет порядка 560 тыс. человек.

Она также подчеркнула, что в городе активно развивается яхтинг. Один из таких проектов - яхтенная марина в Балаклавской бухте.

Кроме того, Сухомлин рассказал и о развитии детского туризма, который возможен благодаря уникальному расположению города, где есть как песчаные, так и галечные пляжи.

"Например, со стороны [мыса] Фиолент волна большая, с ребенком отдыхать там опасно, а в маленькой бухте Севастополя волны нет, и с детками у нас отдыхают", - добавила она.

Международная выставка "Интурмаркет" проходит 16-18 марта в ЦВК "Экспоцентр" в Москве в девятнадцатый раз. "Интурмаркет" является ведущей туристической выставкой, ориентированной на развитие внутреннего туризма. Она официально поддерживается правительством РФ и Федеральным агентством по туризму.