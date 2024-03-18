Чем привлекает туристов Петрозаводск

Согласно данным статистики крупного сервиса бронирования отелей, Карелия вошла в топ-10 популярных направлений для туризма. Путешествие в этот край невозможно представить без посещения его столицы — Петрозаводска. Чем город привлекает туристов, «Вечерняя Москва» узнала у местного жителя.

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Планируя путешествие в Петрозаводск, будьте уверены, что им одним обойтись вряд ли получится. Карелия — удивительный регион со своей уникальной природой и традициями. Это край тысячи озер, а одно из них, Онежское, втрое по величине в Европе. Именно на его берегах раскинулся уютный Петрозаводск.

— Для начала, в нашем городе находится большое количество заведений с местной кухней. Из популярных: «ВКарелииЕсть», «Ягель», «Фрегат», «Карельская горница», «Карелия». Не один турист не уедет из наших краев, не попробовав знаменитой выпечки — калиток, — рассказывает местная жительница Анна Пережогина.

Одним из символов Петрозаводска стал железнодорожный вокзал.

— Все пути начинаются с него. Даже центральная улица, по которой так любят гулять туристы. Это проспект Ленина. Именно на нем расположено большее количество заведений. И ведет проспект до самой набережной Онежского озера. Это еще одна точка притяжения туристов. А местные ласково называют набережную «Онежа», — делится Анна.

Весь променад как музей под открытым небом, ведь на каждом шагу встречаются произведения современного искусства. Самое известное — «Рыбаки».

— Но больше туристам полюбилось «Дерево желаний» с большим ухом. В него принято нашептывать свои мечты. А еще на набережной обязательно нужно отыскать скульптуру «Кошелек удачи». Его нужно хорошенько потереть, чтобы приумножить свои богатства, — советует собеседница «ВМ».

Из необычного — памятник комару. И даже не один.

— У нас их два. Один поменьше, а второй совсем гигант. Это самый большой в мире памятник комару. Это насекомое стало негласным брендом республики.

С исторической точки зрения Петрозаводск достаточно молодой. Его основали в 1703 году. С тех пор, конечно, в городе многое изменилось.

— Но сохранилась часть старого города. Недалеко от береговой линии находится квартал исторической застройки. Он перенесет вас на 200 лет назад. В некоторых зданиях квартала сейчас расположены музеи, — отмечает местная жительница.

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Сейчас квартал находится под крылом уникального музея-заповедника «Кижи». Он располагается на одноименном острове в Онежском озере в 68 километрах от Петрозаводска.

— Это еще один повод начать путешествие по Карелии с нашего города, — подчеркивает Анна.

А в 30 минутах ходьбы от Водного вокзала Петрозаводска располагается центр «Полярный одиссей». В нем выставляются настоящие парусники из дерева.

ПРИХВАТИ ВОЛШЕБНЫЙ КАМЕНЬ

Из Петрозаводска можно привезти целое лукошко сувениров: изделия из карельской березы, рыбу и ягоды в различных вариациях, местные бальзамы и чаи, косметику. Не забудьте прихватить сувенир с одним из символов республики — комаром. А еще карельский шунгит — единственный на земле камень, которому приписывают целый ряд целебных свойств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Овсянников, туроператор:

— Будучи в Петрозаводске, советую посетить комплекс «Карельское подворье». Он находится в деревне Ужесельга в четырех километрах от города. Там вас ждет настоящее погружение в культуру Карелии: стилизованные дома, мастерские, помещения, где можно сыграть в народные забавы, трактир с местной кухней и еще много чего.

ЧЕК-ЛИСТ ТУРИСТА

Как добраться

Самый быстрый вариант — самолетом. Билет из Москвы стоит в среднем 5500 рублей. Можно и поездом. Цена — около 2300 рублей.

Проживание

Один из бюджетных вариантов — снять апартаменты. Стоимость за сутки стартует от 1600 рублей. Чуть дороже обойдутся номера в гостиницах.

Питание

Петрозаводск славится на всю Карелию заведениями. Средний чек — около 700 рублей.

Экскурсии

Множество туристических программ по Карелии начинаются с Петрозаводска. Экскурсия на Кижи стоит в среднем 6000 рублей с человека. Обзорная прогулка по городу с гидом — от 1000. Барный маршрут по Петрозаводску — 1800. Трехдневное путешествие по Карелии — от 13 000.