Роскачество будет присваивать звезды российским кемпингам

В России будут развивать новые виды туризма, улучшать качество инфраструктуры кемпингов и повышать безопасность автопутешествий. Кроме того, кемпинги будут стандартизироваться и сертифицироваться.

© Российская Газета

Об этом сообщает пресс-служба Роскачества. Организация заключила соглашение о сотрудничестве с Национальным Союзом Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма (НСПКА).

Уточняется, что Центр компетенций в сфере туризма Роскачества займется развитием индустрии кемпингов и других средств коллективного размещения, автотуризма, маршрутами для автотуристов и караванеров.

"Придорожный сервис и иная инфраструктура для автотуристов требует количественного и качественного развития, чтобы соответствовать требованиям законодательства, современных стандартов, а также возрастающим потребностям водителей и автопутешественников", - говорит замруководителя Роскачества Юлия Михалева.

По словам исполнительного директора НСПКА Антона Алексеева, классификация и сертификация кемпингов - ориентир для предпринимателей, а не только для потребителей. "Это понятный инструмент, который позволяет организовать бизнес правильно - в соответствии с современными стандартами", - говорит он.