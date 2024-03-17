Музей «Остров-град Свияжск» планирует принять около 2 млн туристов

Музей-заповедник "Остров-град Свияжск" (Татарстан) рассчитывает в 2024 году принять около 2 млн туристов, что на 200 тыс. больше показателей 2023 года. Об этом сообщил ТАСС директор музея-заповедника Артем Силкин.

© РИА Новости

"В прошлый сезон было 1,8 млн человек <...>. Основная нагрузка - это летние месяцы. <…> Я думаю, что в этом году может быть около 2 млн будет", - сказал Силкин.

В частности, по его словам, в 2024 году планируется принять достаточно большое количество туристических судов.

"В прошлом году у нас <...> было около 300 судозаходов. Это для нас рекорд. Опять-таки из-за очень низкого уровня Волги некоторые компании не могли к нам зайти. <...> Я думаю, что [в 2024 году] около 350 будет", - сказал он.

При этом Силкин подчеркнул, что Свияжск в туристический сезон практически достигает пиковых нагрузок. И в дальнейшем планируется проводить мероприятия, направленные на регулирование посещаемости.

"Мы еще не достигли предела, но уже близки к этому. Тем более, что нагрузка неравномерно распределяется, то есть в летний период основное количество [туристов]", - сказал Силкин.

Остров-град Свияжск расположен к западу от Казани в устье реки Свияга. Это первый православный город в Среднем Поволжье - он основан в 1551 году царем Иваном Грозным. В Свияжске находится Успенский мужской монастырь и около 10 православных храмов. Успенский собор и монастырь в 2017 году были внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.