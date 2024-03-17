Круиз, лечебные воды или горные лыжи: куда поехать на майские праздники

Россияне активно бронируют туры на майские праздники: в здравницы и отели Крыма спрос на май и лето увеличился в среднем на 20-50 процентов. Почти распроданы и речные круизы, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Но еще есть время запланировать путешествие своей мечты и отправиться к морю, в заснеженные горы или поправить здоровье в санатории.

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Где жители страны будут отдыхать в мае и сколько придется заплатить за туры, разбиралась «Парламентская газета».

К чужим берегам

В 2024 году майские выходные продлятся 28, 29, 30 апреля и 1 мая, с воскресенья по среду. При этом суббота 27 апреля — рабочая. В честь Дня Победы отдыхать будем четыре дня: с 9 по 12 мая. Традиционно в эти праздники многие люди планируют отпуска и путешествия.

В неизменно привлекательной для наших туристов Турции пляжный сезон начнется только во второй половине мая. Но тамошние отели готовы предложить замену морю: концерты звезд и развлекательную программу. Как сообщил сайт Ассоциации туроператоров России, в турецкие отели приедут Валерий Меладзе, Шура, группа «Винтаж», Михаил Шуфутинский, Ирина Дубцова, Митя Фомин, Ольга Бузова, Jan Khalib, Леонид Агутин и другие исполнители.

Стоимость туров в даты, когда пройдут концерты, составит в среднем 150-210 тысяч рублей. Так, за отель в Белеке с вылетом 4 мая на пять ночей придется отдать от 160 тысяч рублей на двоих с питанием premium a’la carte all inclusive.

В экзотической Малайзии май не считают лучшим месяцем для отдыха, но это позволит сэкономить и избежать толп туристов. Для въезда в страну на срок до 30 дней не нужна виза. Прямых рейсов в Малайзию нет, но стыковочные выполняют более десятка авиакомпаний. Туристов в основном привлекают пляжи и дайвинг, но можно и разнообразить отдых: отправиться в горный поход, понаблюдать за птицами в парке, посетить музей исламского искусства. На отдых в Малайзии понадобится в среднем 200-250 тысяч рублей на двоих.

Все включено по-русски

Туристические предпочтения россиян на майские праздники не меняются из года в год, рассказал «Парламентской газете» вице-президент АТОР Сергей Ромашкин. В безусловных лидерах уже много лет Краснодарский край, но в этом году Анапа обгоняет Сочи по популярности: там появляется больше звездных отелей с системой all inclusive, бассейнами, детским шведским столом, и все это очень любят туристы, объяснил эксперт. Сочи же чаще предлагает формат сити-тура, когда туристы завтракают в отелях, а на ужин выбираются в рестораны. Этот город популярнее у взрослых туристов без детей.

«Они с удовольствием осваивают гастрономические фишки города», — сказал Ромашкин.

В Сочи или на курортах Красной Поляны много интересных ресторанных проектов, открывают свои заведения и ведущие московские рестораторы.

Четырехдневный тур в Анапу можно купить за 15-17 тысяч рублей на человека без дороги. Туристы туда в основном едут на автомобилях: билетов на быстрые поезда уже сейчас не хватает. А поезда, которые идут до побережья полтора-два дня, отдыхающих не устраивают: майские выходные длятся недолго, люди не могут тратить на дорогу столько времени.

Для поездки в Сочи можно выбрать самолет, но билеты кусаются: перелет для москвича обойдется в среднем в 20-25 тысяч рублей. Это больше, чем стоимость проживания. Туроператоры отмечают: если цена перелета или переезда превышает плату за жилье или равняется ей, туристы начинают задумываться, а так ли уж им туда надо.

По тропе Грина

В Крыму средний уровень бронирования на май в популярных отелях с хорошо развитой инфраструктурой составляет 50-70 процентов. А на праздники спрос существенно выше и доходит до 80-90 процентов, сообщили в министерстве курортов и туризма республики. Туристов готовы принять отели и гостиницы на 165 тысяч мест, в том числе 91 санаторий. К сезону в Крыму подготовят около 400 оборудованных пляжей и 188 туристических объектов.

«В мае, мы надеемся, уже будет теплая комфортная погода», — сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

По его словам, это время цветения, фестивалей цветов, музыкальных мероприятий в необычных локациях. В мае Крым привлекает и любителей походов в горы. В этом сезоне можно будет пройти по первым ста километрам благоустроенных маршрутов Большой крымской тропы. Туристам будут доступны маршруты «Загадочный Меганом», тропы Волошина и Грина, маршрут «Святыни Армянской церкви».

Лечение или Эльбрус

На майские выходные востребованы и поездки по своему или соседнему региону. Так, москвичи выбирают базы и отели Подмосковья, петербуржцы — в Ленинградской области, а жители Казани выбирают туры по Татарстану. Цены разнятся, но в среднем день проживания в хорошем отеле будет стоить пять тысяч. В этот период отдыхающие охотнее выбирают гостиницы со спа, которые не могут стоить дешевле, пояснил Ромашкин.

На третьем месте по популярности курорты Кавказских Минеральных Вод. Сюда россияне стараются приехать хотя бы дней на десять: за кроткий срок нормального лечения не получить. Из-за срока возрастает и цена: в среднем тур будет стоить 60 тысяч с лечением, но без дороги.

Экзотическим вариантом в начале мая может стать поездка на Эльбрус. В начале мая там еще есть шанс покататься на горных лыжах из-за высоты горы. На подъемнике можно подняться на 3840 метров к доступным трассам.

На теплоходе в Кострому

В этом году компании раньше начнут выполнять речные круизы и будут предлагать больше коротких маршрутов на праздничные даты, сообщили в РСТ. Если в прошлом году первые круизы начинались 28 апреля, в предстоящий сезон старт речному туризму дадут 23 апреля. Операторы уже продали около 70 процентов путевок на майские праздники.

Маршрут можно найти на любой вкус: например, из Казани до Елабуги и назад, из Ярославля с заходом в Плес или из Санкт-Петербурга с остановкой на Валааме. Из Москвы можно сходить в Кострому и обратно, если найдется свободная каюта: большинство подобных туров забронированы еще зимой.

Ценник на теплоходные туры вырос в среднем на 15 процентов. Например, тур на четыре дня из Нижнего Новгорода через Ярославль и Углич в Москву будет стоить от 42,5 тысячи рублей на одного человека.