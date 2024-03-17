Увезу тебя на край земли: как автопутешественник в 83 года объехал полмира

Автопутешественник Павел Садчиков в свои 83 года объехал полмира, за его плечами посещение 131 страны. Осуществить заветную мечту он смог после выхода на пенсию. Что самое главное в таких поездках, он рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы».

© личный архив Павла Садчикова

Общается неутомимый исследователь мира просто и как-то незаметно заряжает желанием отправиться куда-нибудь в тридевятое царство. Ну или просто в поход, в конце концов.

© Из личного архива Павла Садчикова

— Павел Иванович, откуда у вас такая тяга к путешествиям?

— Я родился в Казахстане. Когда мне было шесть лет, мама взяла меня с собой в Москву, где жила моя старшая сестра. Помню, как двое с половиной суток, проведенных в поезде, не мог оторваться от пейзажей, которые проносились за окном поезда. Меня поразило, насколько огромен мир, что открывается за каждой маленькой железнодорожной станцией! Думаю, в той поездке и таятся корни моей любви к путешествиям.

Впервые я самостоятельно отправился в путешествие в 17 лет. Вычитал в журнале для молодежи про северное сияние и поехал из города Фрунзе, где мы тогда жили (ныне Бишкек. — «ВМ»), в Карелию. А через полтора года после окончания университета поехал уже в большое, фантастическое тогда для меня путешествие. Это был мотопоход «Знамя Октября», посвященный 50-летию Октябрьской революции: впервые за историю Советского Союза знамена всех республик вывозили за рубеж.

Каждую союзную республику представляли три человека. Я и двое моих друзей везли знамя Киргизской Республики. Если смотреть на современную карту, тогда я побывал 26 странах (это и бывшие советские республики, а также бывшие Чехословакия и Югославия).

— Но первое кругосветное путешествие вы совершили уже после выхода на пенсию. Что к этому подтолкнуло?

— Знаете, я убежден, что если человек о чем-то мечтает, ему всегда свыше предоставляется возможность это исполнить. Идея совершить кругосветку родилась у меня уже после выхода на пенсию. Тогда я осознал, что у меня есть возможность исполнить мечту. До этого была работа, которую просто так не оставишь. Хотя мне, конечно, повезло: я поступил в аспирантуру Московского авиационного института, где потом остался преподавать. Эта работа была для меня словно песня: график — почти свободный. Я был привязан только ко времени лекций, поэтому возможностей для путешествий было много. Благодаря этому я сплавлялся по рекам, совершал восхождения на горы, исследовал пещеры Кавказа, летал на воздушных шарах. Но на по-настоящему длительные путешествия тогда не хватало времени.

— Павел Иванович, как вы планировали свою первую длительную поездку?

— Идею я вынашивал два года. Купил карту мира, проложил маршрут и повесил ее над кроватью. Каждый день, глядя на карту, я тщательно обдумывал детали экспедиции — именно так я называю путешествия, ведь в них я всегда открываю для себя что-то новое! Старт своего путешествия я наметил на 9 мая с Поклонной горы. В непрерывном режиме я хотел объехать вокруг света: через всю Европу, океан, Америку и так до японского города Хиросима, а оттуда — во Владивосток и обратно в Москву.

Я обсудил этот план со своими друзьями из «Академии вольных путешествий» (клуб, в котором обмениваются полезной информацией о путешествиях), потому что у них богатый опыт организации всевозможных самостоятельных поездок. Они тогда высмеяли мою идею. Оказалось, что для посещения той или иной страны, заложенной в маршруте, мне просто могли не успеть выдать визу. Так кругосветное путешествие пришлось разбить на этапы примерно по три месяца. И это оказалось правильным решением.

— Вы путешествуете всегда один или у вас есть компания?

— В первом путешествии моими попутчиками стала супружеская пара с дочерью. Вместе мы объехали 28 стран Европы и Африку.

Найти попутчика для первого путешествия было для меня особенно важно, потому что перед отъездом я очень волновался. А вообще с попутчиками спокойнее как с психологической точки зрения, так и с физической: есть кому сменить тебя за рулем. Сейчас я тоже приглашаю людей присоединяться ко мне: размещаю объявления в соцсетях. Но если желающих не находится, еду один. Стоит отметить, что хороший попутчик — это просто подарок судьбы. Нет ничего лучше, чем, стоя у живописного водопада, разделять с товарищем чувство восторга от открывшегося вам пейзажа.

— А как закладываете бюджет? Он же наверняка должен быть общим для ваших компа ньонов?

— Мы выбираем одного человека, который будет вести учет расходов. Каждый из участников сдает определенную сумму — так складывается общий бюджет, который мы тратим на бензин, еду, воду и прочие нужды. Я обычно стараюсь выделять 30 долларов в день на человека, если путешествуем за границей, или по тысяче рублей, если маршрут пролегает по городам России. Все наши расходы фиксирует ответственный за это дело человек. Когда деньги начинают заканчиваться, он оповещает остальных, и все снова скидываются. Если кто-то хочет купить что-то дополнительное, то это личные траты.

Как-то раз я путешествовал с девушкой, для которой обязательным условием поездки была возможность принимать душ каждый день. В машине его нет, как вы понимаете. А съем номера в гостинице для меня не имеет смысла: зачем, если все есть в автомобиле? Но мы с ней договорились, что каждый день я буду останавливаться возле отелей, где она самостоятельно будет оплачивать себе комнату.

— Ваш автомобиль-путешественник какой-то особенный?

— У меня три машины разного класса. Их я переделал под дома на колесах: там обязательно есть спальное место, а то и два, а также кухня. Но я не всегда путешествую на своих автомобилях: иногда проще прилететь в страну и купить машину на местном аукционе. Это удобно: там огромный выбор моделей, и ты можешь сторговаться до подходящей для тебя цены. А главное — это покупка без посредников со всем необходимым набором документов. Например, когда я ездил с сыном в США, мы также приобрели автомобиль на аукционе. В тот день там продавали 12 с половиной тысяч машин, восемь из которых той марки, которую я хотел купить для путешествия. Лучший экземпляр я и приобрел.

— Почему вы выбрали именно автопутешествия?

— Этот формат позволяет быть максимально свободным буквально во всем. Я могу остановиться везде, где мне понравится: возле реки, моря или 200-летнего баобаба, например. И провожу я там столько времени, сколько пожелаю, не тратя денег на жилье.

— Павел Иванович, вы побывали в 131 стране, там разные языки... Как же вы общались с местными?

— У людей, которые путешествуют автостопом, есть специальный словарь. В нем на восьми языках мира написаны 15 самых нужных слов. Этого достаточно, чтобы вас поняли в любой точке земного шара. Многие ошибочно предполагают, что в этой книжке в первую очередь указаны слова вроде «спасибо» и «пожалуйста». Но ничего подобного: самое главное в ней слово — «бесплатно».

Путешественник стоит на дороге, голосует. Останавливается автомобиль, опускается окошко, и турист на языке водителя говорит: «Бесплатно». И водитель уже решает, согласен он на таких условиях подвести голосующего или нет. Тот же самый словарь использую и я в своих путешествиях. По мимике и жестам всегда можно определить, в чем именно нужна помощь.

Дальше уже и на бумажке нарисовать можно — все сработает. Если вам надо поесть, попить или переночевать, разве вы не сможете это показать? Опыт показывает, что все друг друга понимают.

— Куда вы планируете отправиться в следующий раз?

— Сейчас я составляю маршрут путешествия, которое будет посвящено годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Он будет проходить через города, где шли бои с фашистскими захватчиками. Но самый главный для меня проект сегодня — поездка в Китай.

Очень хочу осуществить это путешествие по маршруту, который пройдет через памятники всемирного наследия. Конечно, готовить план такой поездки одному сложновато. Я уже бывал в КНР: там очень много всевозможных правил с документацией на автомобили, и это усложняет путешествие... Но на пути к своей цели я точно преодолею любые трудности!

ФАКТ

Одним из первых в мире путешествовать на авто решился американец Чарльз Глидден, который в 1902– 1907 годах проехал по ряду стран Азии, а также по Австралии и Новой Зеландии. В общей сложности он преодолел более 80 тыс. км, побывав в 35 странах мира. Однако известности вояж Глиддена не получил.

КСТАТИ

Павел Садчиков убежден, что не стоит растягивать любое путешествие более чем на три-четыре месяца. Объясняет он это просто: за долгую поездку человек привыкает к тому, что регулярно получает новые впечатления, поэтому их значимость сильно снижается. А ведь яркие воспоминания — это то, за чем люди и отправляются в путь!