Стало известно об амбициозной программе развития туризма в России

Россию ждет амбициозная программа развития туризма. Сейчас готовится проект строительства новых курортов в разных уголках России, от Балтики до Тихого океана с названием «Пять морей и озеро Байкал». О нем в своём послании к Федеральному Собранию говорил Президент РФ Владимир Путин. Новые объекты позволят туристам найти круглогодичные варианты отдыха на любой вкус и обеспечат стабильными рабочими местами квалифицированных специалистов отрасли. При этом опасаться, что курорты будут дорогими, не нужно, рассказал Авторадио вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Сейчас почему все так дорого? Из-за катастрофической нехватки отелей вообще в стране. У нас более-менее решен вопрос с отелями 4-5 звезд только в Сочи, в Петербурге и в Москве. Дальше вся остальная Россия - это просто большое белое пятно. Я посчитал: от Калининграда до Камчатки нам не хватает более тысячи отелей 4-5 звезд. Сейчас можно смело строить на Байкале 10-15 отелей 4-5 звезд на 100 номеров каждый, а не на 20-30, как там любят строить. И все равно они будут хорошо заполнены. Чем больше будет строиться инфраструктурных объектов, логистических объектов, отелей, ресторанов, тем там будет дешевле. Поэтому переживать, что цены будут не по карману россиянам, не надо».

Проект предполагает строительство отелей на 74 тысяч номеров, создание более 100 тысяч рабочих мест, сообщили в Минэке.