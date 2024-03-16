Тюменцам назвали самые популярные направления для путешествий на поезде

Для жителей Тюмени и Тобольска самым востребованным железнодорожным направлением стал Екатеринбург. В марте и апреле 2024 года в столицу Урала планирует отправиться больше всего жителей региона. Данные корреспонденту URA.RU предоставили в пресс-службе сервиса путешествий «Туту.ру».

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«В марте и апреле текущего года жители Тюмени и Тобольска наиболее часто планируют на поезде путешествия в Екатеринбург. Доля бронирований в городах составляет 10,5 и 31,3% соответственно» — сообщают аналитики сервиса, изучив данные бронирований.

Согласно данным на сайте tutu.ru на 16 марта, из Тюмени средняя стоимость билета составляет 1300 рублей. Из Тобольска поездка в Екатеринбург обойдется в среднем 1667 рублей.

Поездки на поезде тюменцы планируют и в Сургут (ХМАО) — доля пассажиров от 8,8% до 10% (билет в одну сторону в среднем стоит 1918 рублей). Жители Тобольска также планируют поездки в Ноябрьск — 6,3% (1884 рубля), Омск — 5% (2300 рублей) и Тюмень — 12,5% (1200 рублей). В топ направлений на поезде у жителей Тюмени вошли также Нижневартовск, Пыть-Ях и Пермь.

Жители Ишима в начале весны планирую поехать в Тюмень, доля пассажиров — 20,6%. Также популярными направлениями у ишимцев стали Симферополь — 10,3%, Джанкой — 7,4% и Екатеринбург — 5,9%.

По данным аналитиков «Туту.ру» в 2023 году покупатели чаще стали приобретать билеты через приложение. Количество таких покупок выросло на 32%, а доля купленных билетов на поезд увеличилась на 27%.

Тюмень и Екатеринбург в феврале стали одними из самых популярных направлений для авиапутешествий на праздники. Города вошли в топ-10 востребованных мест для отдыха среди городов РФ.