Как Крым сегодня строится, привлекает инвесторов и ждет туристов из регионов

Всю неделю в городах и поселках республики торжественно-празднично. В субботу 16 марта на железнодорожном вокзале Симферополя будут встречать брендированные вагоны поезда №28/27. А вечером в честь 10-й годовщины исторического референдума в Симферополе впервые включат подсветку главной телебашни республики. Сооружение высотой 192 метра, построенное в 1959 году, окрасится в цвета государственного флага России.

Глава Крыма Сергей Аксенов в эксклюзивном интервью "Российской газете" рассказал, какой новый современный курорт появится на Западном побережье, почему интерес к раннему бронированию в Крым вырос на 80 процентов и как некоторые задачи приходится решать в режиме ручного управления.

В Крыму весна! Сергей Валерьевич, это ведь вы первый сказали? "Крымская весна" стала именем нарицательным для тех исторических событий. Прошло 10 лет. Какой смысл сегодня вкладываете в эти слова?

Сергей Аксенов: Авторы этих слов - крымчане. Знаете, как говорят о песнях, слова народные. Здесь как раз тот случай: они прозвучали, их подхватили, и сегодня это действительно имя нарицательное. Для нас оно означает очень многое: это и борьба за нашу свободу и наши ценности, за справедливость и развитие, за единство с Россией, и восстановление Русского мира в его естественных, исторических границах.

Эта борьба сегодня продолжается на фронтах специальной военной операции, в которой участвует немало крымчан, и в тылу, где помощь нашим воинам стала действительно всенародным делом. И, конечно, все успехи российского Крыма являются результатом Крымской весны, Русской весны. Она вышла далеко за границы полуострова, изменила не только нашу страну, но и весь мир.

На одном из совещаний с президентом вы заметили, что, если бы Владимир Путин не держал руку на пульсе, процесс восстановления Крыма шел бы куда медленнее. Вы по-прежнему многое решаете в режиме ручного управления?

Сергей Аксенов: Мы благодарны президенту за все, что он сделал и продолжает делать для нашего региона. Все ключевые проекты реализованы под его личным контролем, при его непосредственной поддержке.

Что касается режима ручного управления, то это, с одной стороны, вынужденная, а с другой - очень эффективная мера. Многие задачи, которые стояли перед нами после воссоединения с Россией, были уникальными, никто и никогда не только в нашей стране, но и в мире ничего подобного не делал. Поэтому не было механизмов и "шаблонов", которые можно было бы использовать во многих ситуациях. Ручное управление в данном случае - единственный способ быстро решать возникающие проблемы. Да и сегодня он тоже во многих случаях незаменим.

Я и коллегам всегда говорю, что личный контроль и личное участие необходимы, их ничто не заменит, никакие доклады и отчеты. Кстати, принцип "хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам" тоже никто не отменял. Думаю, любой руководитель любого уровня вам подтвердит.

На Западном побережье Крыма появится новый современный курорт с одной из самых протяженных набережных в России

Недавно прошло сообщение, что дан "зеленый свет" проекту "Новая Анапа". Но еще раньше на Петербургском международном экономическом форуме было принято решение о застройке Западного побережья Крыма с его шикарными пляжами и целебными грязевыми озерами круглогодичными отелями и санаториями. На каком этапе сейчас этот проект?

Сергей Аксенов: Речь идет о проекте "Золотые пески России", который на данный момент проходит согласование в рамках концепции "Пять морей и озеро Байкал", реализуемой по поручению президента.

По сути, на Западном побережье Крыма появится новый современный курорт с медицинской составляющей, с одной из самых больших оборудованных пляжных территорий и одной из самых протяженных набережных в России.

Проект предполагает строительство 17 отельных комплексов, в основном 4-5-звездочных, и создание рекреационной инфраструктуры - это рестораны, спортивные сооружения, музейные и культурные пространства, а также инфраструктура для отдыха детей.

"Сердцем" курорта станет памятник морякам-десантникам. В память об этих героических событиях, связанных с Евпаторийским десантом 1942 года, будет построен музей. Также планируется реконструкция автодороги, строительство парковок, благоустройство и озеленение общественных территорий. Все это будет способствовать развитию региона, туристической сферы, а также смежных с ней отраслей, позволит создать новые рабочие места для крымчан.

Крым сегодня - это одна большая Особая экономическая зона со всеми льготами. Какой эффект дал этот режим и стоит ли его продлевать?

Сергей Аксенов: Свободная экономическая зона работает на территории Крыма с 2015 года, она создана на 25 лет. За прошедшие годы этот формат доказал свою эффективность. На сегодняшний день у нас около 1150 участников СЭЗ, которые реализуют свыше 1240 инвестиционных проектов. По итогам этой работы планируется создание не менее 63 тысяч рабочих мест, уже создано около 87 тысяч. Только по итогам прошлого года заключено 80 договоров в рамках СЭЗ с объемом капитальных инвестиций более 25 миллиардов рублей.

Всего же с 2014 года в экономику региона привлечено более 1,6 триллиона рублей инвестиций в основной капитал. Наша республика входит в десятку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах Российской Федерации.

Из-за санкций россияне стали чаще отдыхать внутри страны. Ассоциация туроператоров России (АТОР) констатирует: интерес к раннему бронированию в Крыму вырос на 80 процентов. Как вы это можете объяснить, учитывая ограничение авиационного сообщения, что затрудняет логистику, и атаки дронов?

Сергей Аксенов: По итогам прошлого года объем турпотока снизился: Крым посетили 5,2 миллиона туристов. Это связано в основном с усложнением логистики. Однако Крым был, есть и будет одним из самых любимых и востребованных мест отдыха россиян. Уверен, после открытия симферопольского аэропорта турпоток восстановится, и мы увидим новые рекорды.

Напомню, что в 2021 году количество отдыхающих составило 9,5 миллиона человек. Для сравнения: в украинский период, когда не было ни санкций, ни угроз, в Крым приезжали в разные годы от 2,5 до 6 миллионов туристов.

Ну а пока ключевыми задачами остаются государственная поддержка отрасли и модернизация санаторно-курортной инфраструктуры, наращивание современного номерного фонда. Так что развитие продолжается.